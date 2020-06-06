РИАМО - 6 июн. В Московской области за минувшие сутки выявили 758 случаев коронавирусной инфекции, больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Подольске, говорится в сообщении областного штаба по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подольске зарегистрировали 86 случаев Covid-19, в Химках – 42, в Раменком – 40, в Коломенском – 38, в Домодедове и Красногорске – по 37, в Королеве – 35, в Жуковском – 34, в Солнечногорске – 32, в Одинцовском округе – 31, в Богородском – 26.

В Воскресенске за минувшие сутки зафиксировали 19 случаев коронавируса, в Клину, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадком округах – по 15, в Дмитровском – 14, Щелкове – 13, в Дзержинском и Наро-Фоминском – по 12, в Серпухове и Чехове – по 11, в Егорьевске, Реутове Электростали и Рузском округе – по девять.

Также в Зарайске, Ивантеевке, Луховицах и Люберцах – по семь случаев инфицирования, в Ленинском округе и Мытищах – по шесть, в Волоколамске, Долгопрудном, Истре, Кашире, Котельниках, Супине и Шатуре – по пять, в Балашихе, Дубне, Можайске, Талдоме, Фрязине и Пушкинском округе – по четыре, в Лыткарине и Протвине – по три, в Рошале и округе Шаховская – по два, в Бронницах, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Серебряных Прудах и Павловском Посадке – по одному.

В подмосковных стационарах проходят лечение не только жители региона, но и москвичи, иностранцы и жители других регионов РФ. За все время в Подмосковье было выявлено 3 546 случаев заражения коронавирусом и граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса, также узнать об инфекции можно на сайте.

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Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.