РИАМО - 6 июн. На электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ зарегистрировались уже 65 058 москвичей, запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Чтобы отправить заявку на участие в электронном голосовании, необходимо авторизоваться и перейти на страницу регистрации (для портала mos.ru или gosuslugi.ru соответственно)», — отмечается в материале.

В заявлении все данные из личного кабинета заполнятся автоматически, нужно будет заполнить только пустые поля. Жителям столицы понадобятся для заполнения: паспорт, СНИЛС и номер телефона. Вся информация сверится с централизованной базой данных избирателей (государственной автоматизированной системы «Выборы»).

В голосовании смогут принять участие все, кто успешно пройдет проверку.

Результаты проверки будут опубликованы в личном кабинете на портале. Кроме того, за день до голосования придет соответствующее СМС-сообщение.

Москвичи смогут проголосовать с 10:00 25 июня до 20:00 30 июня на специальном портале, пользователям нужно будет авторизоваться с помощью личного кабинета на mos.ru или gosuslugi.ru, после чего открыть электронный бюллетень, доступ к нему откроется после ввода кода из СМС на телефоне. Получение электронных бюллетеней проводится до 19:59 30 июня.

Проконсультироваться по вопросам голосования можно по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52. Также консультацию можно получить, отправив письмо на почту info@2020og.ru.

Электронное голосование защищено и безопасно, сами голоса анонимизированы и зашифрованы. Один ключ шифрования хранится у пользователя, а второй делится на два и хранится на двух разных участках.

Очное голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участках. Узнать об участках можно по номеру: +7 (800) 222-55-52.

Чтобы проголосовать на другом участке необходимо до 21 июня подать соответствующее заявление в одном из центров «Мои документы» или на портале gosuslugi.ru с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

Чтобы проголосовать раньше, с 25 июня по 1 июля, нужно до 21 июня подать заявление в системе «Мобильный избиратель» на портале gosuslugi.ru или в центре госуслуг «Мои документы».

Москвичи до 21 июня могут подать заявление на портале mos.ru или позвонить в свою участковую комиссию, чтобы проголосовать дома.