РИАМО - 6 июн. В Московской области за прошедшие сутки выздоровели 532 человека с подтвержденным Covid-19, за весь период пандемии врачи региона вылечили 10 924 пациента, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 758 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 43 тысячи.

За сутки в 84 регионах России зафиксировали 8 855 случаев заражения Covid-19, за весь период эпидемии в РФ зарегистрировано 458 689 случаев инфицирования, выздоровели 221 388 человек, скончались 5 725 человек.

В Подмосковье начали поэтапно снимать введенные из-за коронавируса ограничения. В регионе отменены цифровые пропуска для поездок на транспорте, однако граждане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах для профилактики Covid-19.

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Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.