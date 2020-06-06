РИАМО - 6 июн. В Московской области выявили 758 случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки, общее число случаев инфицирования в регионе превысило 43 тысячи, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

В 84 регионах России за сутки зафиксировали 8 855 случаев заражения Covid-19, за весь период эпидемии зарегистрировано 458 689 случаев инфицирования, выздоровели 221 388 человек, скончались 5 725 человек.

В регионе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Уже работают предприятия и стройки, МФЦ, автосалоны, открыты парки для прогулок.

В Подмосковье отменили цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но всем жителям обязательно нужно носить маски и перчатки в общественных местах для профилактики Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.