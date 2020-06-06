РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Представители власти подмосковного Подольска вмешались в ход ремонта дома в поселке Молодежный и заставили управляющую компанию делать его качественно с соблюдением технологии, сообщила депутат совета депутатов округа Ирина Талпа.

Депутату 4 июня вечером поступила жалоба от жителей дома №12 в поселке Молодежный. В доме всего 12 квартир, УК «Лаговское» делает в нем текущий ремонт. Первые действия строителей насторожили жителей. Технологии ремонта и последовательность процессов вызывали обоснованные вопросы, на которые директор УК Валерий Мартынов отвечал неохотно. С 25 мая жители не могли получить ответы. Жители были возмущены выполненным объемом некачественных работ, а поговорить с представителями УК не получилось.

«Разговора с Мартыновым не получилось и у меня, депутата по округу. Пришлось обратиться выше. Благодаря конструктивному диалогу с первым заместителем главы администрации по ЖКХ Владиславом Лукьяненко было принято решение встретиться на месте с сотрудниками администрации, жителями и УК. Все вопросы, озвученные жителями, обоснованы. УК даны рекомендации наладить общение с жителями, услышать их мнение, выполнять ремонт, соблюдая требования к выполняемым работам», - написала Талпа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Талпа зафиксировала разрушение фасадной части дома, теперь дополнительно примут решение о ремонте фасада. Встреча с жителями прошла с соблюдением масочного режима, так как вопрос ремонта актуальный и не требовал отлагательства.

«В своей депутатской деятельности для меня это самые ненавистные вопросы. Из-за некомпетентности «профессионалов» своего дела отрывают от работы других специалистов. Хочется пожелать людям, работающим в УК, занимающим свои рабочие места, как минимум, знать все свои обязанности, работать корректно и профессионально, находить общий язык с жителями. Понятно, что сфера ЖКХ самая сложная, много старых и грязных домов, но даже в таких условиях человеческое общение должно преобладать. Очень хочется верить, что ЖКХ меняется. Это правильное требование времени», - заключила Талпа.