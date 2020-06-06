РИАМО - 6 июн. Министерство здравоохранения России разработало законопроект об изменении медосвидетельствования для водителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных актов.

«Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно, только если нарколог выявит симптомы заболевания», — отмечается в материале.

Чтобы выявить алкоголь в организме, планируют брать на анализ кровь и мочу.

Ранее Минздрав уже хотел изменить правила медосвидетельствования для получения водительского удостоверения.

Автомобилисты должны были сдавать анализ крови и мочи, чтобы подтвердить отсутствие хронического злоупотребления алкоголем. Поправки должны были начать действовать с 22 ноября. Но за пару дней до вступления нововведений в силу в наркодиспансерах выстроились очереди.

Автомобилисты испугались, что из-за новых правил стоимость справки для водителей увеличится в пять раз.

Президент России Владимир Путин заявил, что изменение медосвидетельствования для водителей не должно приводить к росту цен на справки.

Вступление приказа в силу отложили.