РИАМО - 6 июн. Министерство здравоохранения России разработало законопроект об изменении медосвидетельствования для водителей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Законопроект опубликован на федеральном портале нормативных актов.
Чтобы выявить алкоголь в организме, планируют брать на анализ кровь и мочу.
Ранее Минздрав уже хотел изменить правила медосвидетельствования для получения водительского удостоверения.
Автомобилисты должны были сдавать анализ крови и мочи, чтобы подтвердить отсутствие хронического злоупотребления алкоголем. Поправки должны были начать действовать с 22 ноября. Но за пару дней до вступления нововведений в силу в наркодиспансерах выстроились очереди.
Автомобилисты испугались, что из-за новых правил стоимость справки для водителей увеличится в пять раз.
Президент России Владимир Путин заявил, что изменение медосвидетельствования для водителей не должно приводить к росту цен на справки.
Вступление приказа в силу отложили.
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