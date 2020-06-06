РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах подмосковного Подольска по субботам и воскресеньям литургия совершается на улице перед храмом, на ней могут присутствовать все желающие, сообщается на сайте церкви.

«Храм открыт во внебогослужебное время с 11:00 до 17:00. Для посещения храма обязательно наличие масок и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра. Во время проведения богослужений доступ в храм ограничен. По субботам и воскресеньям литургия совершается на улице перед храмом, и на ней могут присутствовать все желающие. Начало служб в 8:30. Во время службы будет совершаться исповедь», - говорится в сообщении.

Записки на службы можно подавать заранее в те часы, когда храм открыт или через сайт храма. Также во время богослужений на улице можно подать записки в уличных палатках.

Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано пока оставаться на самоизоляции и не посещать общественные богослужения.