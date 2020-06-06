РИАМО - 6 июн. В Москве за прошедшие сутки выявили 1992 случая коронавирусной инфекции, 49,7% случаев Covid-19 зарегистрированы у людей в возрасте до 45 лет, в том число 7,4% - у детей, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в столице.

«42,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Жители столицы могут сдать тест на антитела к коронавирусу. Предварительная запись доступна на две недели вперед. Результаты анализа будут доступны в электронной медкарте. Для прохождения исследования москвичам нужно взять с собой в медучреждение паспорт и полис ОМС.

По 14 июня в городе действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с распространением Covid-19.

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Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.