РИАМО - 6 июн. В Москве за прошедшие сутки выявили 1992 случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии зафиксировано 193 061 случай инфицирования, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в столице.

В России за сутки зафиксировали 8 855 случаев Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 458 689 случаев инфицирования, выздоровели 221 388 человек, скончались 5 725 человек.

В Москве продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

Ранее были отменены некоторые ограничительные меры: возобновили работу промышленные и строительные предприятия, каршеринг, МФЦ и непродуктовые магазины.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.