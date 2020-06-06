РИАМО - 6 июн. В Московском регионе 5 июня выпало до 13 миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы июня, сообщил РИАМО в субботу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Больше всего выпало в Шереметьеве - 13 миллиметров, в Тушине - 13 миллиметров за прошедший день», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что месячная норма осадков для июня составляет 75 миллиметров.

По его словам, такой же силы дождей, как прошли в начале июня, в Московском регионе уже не ожидается.

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