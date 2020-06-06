РИАМО - 6 июн. На портале «Музейная Москва онлайн» появились выставки, посвященные 221 дню рождения поэта, писателя и драматурга А.С. Пушкина, все желающие смогут посмотреть онлайн-экспозиции Государственного музея А.С. Пушкина и выставку музея-панорамы «Бородинская битва», говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«На портале собраны больше 30 онлайн-выставок и сотни экспонатов, посвященных Пушкину: портреты поэта и его современников, письма, иллюстрации к произведениям, старинные афиши и архивные издания, в том числе на иностранных языках», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На портале галереи есть письмо Пушкина к деду его будущей супруги Натальи Гончаровой, и сделанное Н.В. Гоголем изображение 1830 года пушкинского профиля, и многое другое.

Выставка «Пушкин и французская литература» расскажет о том, какими выдающимися писателями западной Европы интересовался поэт и какое влияние они оказали на него.

Экспозиция «Читаем сказки А.С. Пушкина» покажет панно и иллюстрации художников XIX–ХХ веках, которые рисовали изображения к сказкам Пушкина.

В рамках проекта #ПушкинLeto организована выставка «Сказки Пушкина: были и небылицы», где представлены иллюстрации художников Бориса Смирнова, Татьяны Мавриной и Анатолия Елисеева к знаменитым сюжетам сказок о царе Салтане, золотой рыбке и другим сюжетам.

В музее-панораме «Бородинская битва» выставлена экспозиция «Друг наш Пушкин...», в ней собраны портреты друзей и истории и о них, а также рассказы о тех, с кем у поэта были сложные отношения.

Найти все экспонаты и выставки можно в строке поиска на портале «Музейная Москва онлайн».