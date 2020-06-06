РИАМО - 6 июн. В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3 073 человека, за весь период московские врачи вылечили от Covid-19 более 100 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100 431 человека», — сказала Ракова.

Отсутствие у пациентов коронавируса подтверждают специальные исследования. При выписке те, кто должен находиться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие пациенты в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще проходит лечение. У потенциальных доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

Также те, кто вылечился от Covid-19 могут стать социальными волонтерами и помогать пациентам, кто проходит лечение на дому.

Те, кто хочет стать донором или волонтером, могут узнать об это подробнее по телефону 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.