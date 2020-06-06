РИАМО - 6 июн. Мероприятия «Цифрового делового пространства» в Москве провели в онлайн-формате в этом году, их посетили более 30 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В рамках проекта прошли форумы, конференции и мастер-классы. Все они были доступны бесплатно в виде прямых трансляций.

«По сравнению с офлайн-форматом, аудитория дистанционных программ выросла в несколько раз. За два месяца участие в них приняли больше 30 тысяч человек», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Самыми популярными среди посетителей проекта стали конференция о роли инноваций в медицине, диетологии и спорте «Жизнь после: биохакинг», мастер-классы о создании презентаций, а еще о способах развития 4К-компетенций: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация.

Много желающих было также послушать лекции, в которых эксперты рассказали об экспорте товаров и об инновациях в искусстве Сальвадора Дали.

По словам главы городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, чтобы повысить интерес к онлайн-мероприятиям проекта, организаторы собирали пожелания слушателей по актуальным темам и интересным спикерам.

Онлайн-мероприятия «Цифрового делового пространства» чаще всего посещали мужчины (60%), а также данный проект больше всего заинтересовал пользователей в возрасте от 25 до 34 лет (41%).