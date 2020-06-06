РИАМО - 6 июн. В столице за минувшие сутки скончались 58 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

По последним данным, в столице зафиксировано 191 069 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

В Москве продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

В общественных местах города жители должны носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.