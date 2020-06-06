РИАМО - 6 июн. В Московской области из-за дождей и ливней остаются подтопленными более 280 приусадебных участков, а также 15 частных домов, три моста и три участка дороги, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 06:00 6 июня в 17 муниципальных образованиях остаются подтопленными 289 приусадебных участков, 15 домов частного сектора, три моста, три участка дороги», - говорится в сообщении.

С 29 мая по 5 июня освободили от воды 749 приусадебных участков, 39 дачных домов и три участка дороги в 15 муниципальных образованиях. Всего откачено более 27 тысяч кубометров воды.

Сотрудниками МЧС организована адресная помощь населению, работает психологическая служба.

Московская область оказалась в эпицентре непогоды. С 29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных ливней, после была передышка. Затем за несколько дней первого месяца лета выпало до трети осадков от месячной нормы. Июньская норма небесной влаги составляет 75 миллиметров.