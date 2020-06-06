РИАМО - 6 июн. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность и практически без осадков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 22 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По данным Метеобюро Москвы и области, 6 июня ожидается переменная облачность. В конце дня местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области – 17-22», - говорится в сообщении.

В субботу влияние на формирование погодных условий будет в большей степени оказывать антициклон с востока и лишь в конце дня передаст на время бразды правления северо-западному циклону.

Ветер подует южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Кислородный режим атмосферы благоприятный. Магнитный фон преимущественно спокойный. Основные метеорологические параметры в пределах климатических значений.