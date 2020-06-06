РИАМО - 6 июн. Глава городского округа Реутов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов вручил тысячу респираторов высокого класса защиты сотрудникам местной больницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Вместе с управляющими компаниями и фондом социальной поддержки населения формируем необходимый резерв средств индивидуальной защиты в Центральной городской клинической больнице Реутова. Несмотря на то, что количество новых выявленных случаев заражений коронавирусной инфекцией в городе вчера впервые упало до нуля, этот запас врачи смогут использовать в случае необходимости», - сказал Каторов.

Он добавил, что также медики были обеспечены специальной защитной одеждой – одноразовыми перчатками и халатами.

Глава муниципалитета еще раз напомнил жителям об обязательном соблюдении масочного режима. По его словам, это уже помогло сократить количество заболевших.

В Московской области за минувшие сутки выявили 762 случая коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии составило 42 720.