РИАМО - 5 июн. В Подмосковье завершается строительство второй очереди инновационно-технологического центра, расположенного в особой экономической зоне «Дубна», объект планируют сдать в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Здание строят по адресу: Дубна, улица Кирова, дом 154 Б.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по внутренней отделке помещений, монтажу вентиляционного оборудования в административном и производственных зданиях. Общая строительная готовность составляет 70 процентов. Строительство идет согласно графику», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Согласно проекту, общая площадь зданий составляет свыше 8,4 тысячи квадратных метров. В состав объекта также входят проходная, газовая котельная и трансформаторная подстанция.