РИАМО - 5 июн. На уборку региональной сети дорог Подмосковья вышли новые 40 мини-погрузчиков, поступивших в «Мосавтодор» на этой неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Колесные и гусеничные погрузчики уже переданы в 23 производственных комплекса «Мосавтодора» для содержания региональной дорожной сети в 38 городских округах Подмосковья. Они оснащены косилками, фрезами, мульчерами-кусторезами, щетками, отвалами и применяются в уборке тротуаров, при окосе полосы отвода, для устранения борщевика и мелкой поросли, а также при ямочном ремонте.

«Благодаря компактным габаритам машины могут совершать повороты с маленьким радиусом и маневры, необходимые для объезда препятствий или проведения работ в труднодоступных местах, а разнообразное навесное оборудование позволяет выполнять практически все необходимые в рамках содержания виды работ», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В первую очередь погрузчики будут задействованы в уборке тротуаров на региональных дорогах. Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек на региональной сети Подмосковья составляет более 2,5 тысяч километров.

Для летней уборки используют дорожные щетки, оснащенные баком для воды, который необходим для увлажнения поверхности дороги, а также щетки бункерного типа, которые позволяют сметать мусор с дорожного полотна, собирая его в специальный контейнер, что значительно повышает эффективность уборки.

Зимой для очистки тротуаров от снега будет применяться снегоотвал и роторный снегоочиститель.

Новые погрузчики применяются для уборки региональной сети в следующих городских округах: Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Зарайск, Истра, Кашира, Клин, Коломенский, Красногорск, Ленинский, Лобня.

А также машины будут задействованы в Лосино-Петровском, Луховицах, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминском округе, Озерах, Орехово-Зуевском округе, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Раменском округе, Рошале. Еще в Рузском округе, Серебряных Прудах, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Талдомском округе, Фрязине, Черноголовке, Чехове, Шатуре и Щелкове.