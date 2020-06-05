РИАМО - 5 июн. Пассажиры Московской области за три дня оплатили свыше 472,1 тысячи поездок бесконтактным способом в общественном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Более 212,3 тысячи транзакций совершили пассажиры «Мострансавто» и свыше 259,7 тысячи оплат совершили пассажиры коммерческих перевозчиков. Между тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число транзакций в автобусах Подмосковья снизилось на более чем 47%.

«Более 45% всех пассажиров оплачивают проезд по картам. Платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты проезда, делая поездку более комфортной. Оплата по банковским картам, гаджетам с системой NFC и картой «Стрелка» доступна на 9,5 тысячи транспортных средствах региона», — говорится в сообщении.

При безналичной оплате проезда картой «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами действует скидка до 30% за поездку. А при оплате банковской картой платежной системы «Мир» до конца июня действует дополнительная скидка в размере семи рублей.

Возможность оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья по банковской карте действует в регионе уже три года.