РИАМО - 5 июн. На мусорных полигонах «Ядрово», «Непейно» и «Кулаковский» в Подмосковье введут в эксплуатацию генерирующие установки, работы по ним будут проведены до конца следующего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Возобновляемые источники энергии, такие как свалочный газ и биогаз, используются для выработки электрической и тепловой энергии. Энергетики рассматривают полигоны отходов как большие источники ценного сырья, которое в регионе до недавнего времени не использовалось», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Он уточнил, что вредный газ улетучивается и загрязнет атмосферу, портит экологию, а с помощью высокотемпературных факельных установок его можно обезвредить, устранить негативное воздействие мусорных полигонов на окружающую среду и, таким образом, нормализовать жизнь граждан на прилегающих территориях.

«В современном мире важно мыслить стратегически, внедрять еще и выработку зеленой электроэнергии на крупных полигонах, системно и повсеместно», — отметил министр.

Использование свалочного газа для выработки электроэнергии прогнозируется приблизительно на 15 лет.

Обычные угольные фильтры не справляются с тяжелым свалочным газом на российских полигонах, поэтому для каждого конкретного объекта разработают фильтры, что даст максимальный экологический и экономический эффект.

Кроме того, продумывают решения, позволяющие использовать тепло от генераторов для безопасной утилизации фильтрата полигонов. Такие разработки сделают электростанции на свалочном газе универсальными для ликвидации накопленного вреда полигонов. 1 мегаватт генерации свалочного газа утилизирует метан в эквиваленте 30 тысяч тонн углекислого газа в год. Подобного эффекта нет ни в солнечной энергии, ни в ветровой энергии.