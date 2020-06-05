РИАМО - 5 июн. Сотрудники домодедовской таможни задержали аксессуары и обувь известных брендов при проведении таможенного контроля багажа гражданки Катара, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Во время проведения таможенного контроля багажа у гражданки Катара, прибывшей рейсом Женева - Москва, обнаружили женские сумки и визитницу бренда Hermes Paris, мокасины Loro Piana, солнцезащитные очки Chanel и Dior. Пассажирка проследовала через «зеленый коридор», тем самым показав, что у нее нет вещей, которые подлежат обязательному таможенному декларированию.

«В своем объяснении пассажирка заявила, что товары приобретены для себя, общая стоимость покупки составляет 16,5 тысяч швейцарских франков, что согласно официальному курсу валюты на дату подачи декларации составляет около 15 190 евро. О необходимости заполнения пассажирской таможенной декларации она не знала», - говорится в сообщении.

Женщина не смогла представить документы, которые доказывают стоимость товаров, поэтому было решено провести таможенную экспертизу. Эксперт установил, что общая стоимость товаров на мировом рынке - 1,7 миллиона рублей (около 21 тысячи евро по официальному курсу валюты).

В отношении женщины возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП России.

В таможенном законодательстве указано, что беспошлинно для личного использования можно ввозить вещи стоимостью до 10 тысяч евро. Если цена выше, то нужно заполнить декларацию и уплатить таможенные платежи.