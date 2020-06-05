РИАМО - 5 июн. Сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение в отношении 41-летнего мужчины и 26-летней женщины из Подмосковья, которых обвиняют в проведении азартных игр на территории Москвы, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

По версии следствия, в течении полугода обвиняемые вместе с соучастниками являлись членами группы, занимавшейся проведением азартных игр на компьютерах в незаконном игорном заведении в нежилом помещении по улице 1-ая Тверская-Ямская.

«Они обеспечивали работу незаконного игорного заведения путем внесения кредитов в игровые аппараты, получения денежных средств от клиентов, выплаты выигрышей, предоставления клиентам продуктов питания, алкогольной и безалкогольной продукции и обеспечения охраны игорного заведения», — говорится в сообщении.

Таким образом, банда заработала больше 11 миллионов рублей. Деятельность группы правоохранители пресекли в марте 2020 года. Свою вину в совершении преступления обвиняемые признали.