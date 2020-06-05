РИАМО - 5 июн. В 2020 году 25 тренерам Московской области смогут предоставить субсидию по программе «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Механизм таков, что 50% от стоимости жилья участники получают в виде единовременной выплаты, остальные 50% возвращается ежемесячно в течение 10 лет в качестве компенсации основного долга по ипотеке. Для тренеров в этом году прием заявок продлен до 30 июня», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Чтобы принять участие необходимо обратиться в министерство физической культуры и спорта Московской области, добавила она.

Перечень необходимых документов для получения субсидии разместили в памятке на сайте профильного ведомства. Также по телефону 8 498 602-84-56 (добавочный 54625) или по почте taraskinaEP@mosreg.ru можно получить консультацию.

Программу «Социальная ипотека» реализуют в Московской области с 2016 года. С этого времени выдали свыше 1,6 тысячи свидетельств. Участниками программы становятся врачи, молодые ученые, учителя и тренеры.