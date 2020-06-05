РИАМО - 5 июн. В Московской области будет напечатано свыше 5,3 миллиона бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию России, сообщается на сайте Мособлизбиркома.

В пятницу прошло заседание Избирательной комиссии Московской области.

«На печать отправится 5 373 930 бюллетеней, в том числе с использованием технических средств подсчета голосов в количестве 1 735 091 штука. Также члены комиссии утвердили распределение бюллетеней между территориальными избирательными комиссиями Подмосковья», - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании приняли ряд кадровых решений и график дежурств на июнь членов Избирательной комиссии региона с правом решающего голоса.

Голосование пройдет 1 июля. Те, кто хотят проголосовать по месту пребывания, а не прописки, могут воспользоваться проектом «Мобильный избиратель». В регионе начался прием заявлений для голосования по месту нахождения через Единый портал государственных услуг, МФЦ и территориальные комиссии.