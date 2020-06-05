РИАМО - 5 июн. В Воскресенске заканчивают работы по благоустройству парка усадьбы Кривякино, здесь установили входные группы, беседки и ротонды, отреставрировали каскад прудов XVIII века, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Парк разрабатывали с учетом исторической уникальности объекта и с бережным отношением к природе. Концепция территории поддерживает статус усадебного парка XIX века.

«По инициативе губернатора Андрея Юрьевича (Воробьева - ред.) мы в прошлом году начали благоустройство парка «Кривякино». И вот уже завершаем, осталось навести последние штрихи», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В парке сделали удобный пешеходный маршрут, установили новые детские площадки, парковую сцену с танцевальной площадкой и местами для сидения, а также амфитеатр на склоне.

Помимо этого, в парке появились площадь с красивым фонтаном, шахматный клуб и шкафы для буккроссинга.