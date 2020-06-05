РИАМО - 5 июн. Решение по следующему этапу снятия ограничений в столице может быть принято уже в начале следующей недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Период, когда можно о чем-то говорить, это семь дней. В понедельник мы ввели новые правила, значит в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в Москве сохраняется положительная динамика по коронавирусу. В городе стали меньше выявлять пневмоний и больных Covid-19. Также стало меньше смертей.

«Действительно, на следующей наделе можно будет принять более радикальное решение. Более серьезное решение по продвижению вперед», - заключил мэр столицы.

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Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

- Решение по следующему этапу снятия ограничений в столице может быть принято уже в начале следующей недели. В Москве сохраняется положительная динамика по коронавирусу.

- Торговые центры в Подмосковье откроют в случае снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе. На сегодняшний день индекс репродукции распространения коронавируса в Подмосковье колеблется.

- Самые важные новости дня в карточках

- На стройки Подмосковья после приостановки работ вернулись 97% рабочих. На каждой площадке, где возобновлены работы, продолжает действовать стандарт безопасности.

- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за сутки от коронавируса выздоровели 515 человек. Всего с начала пандемии медики вылечили 10 392 пациента.

- За минувшие сутки в Подмосковье умерли пять человек с новой коронавирусной инфекцией. За весь период распространения Covid-19 скончались 539 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

- В Москве начали использовать барокамеры для лечения коронавирусных больных. Ранее таким способом уже лечили воспаления, вирусные заболевания.

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов у зараженных данной инфекцией в городе достигло 2806