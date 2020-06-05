РИАМО - 5 июн. На закрытом мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе построят генерирующую установку, которая сможет вырабатывать «зеленую» энергию, а также благоустроят парковую зону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева началась рекультивация закрытого в 2017 году полигона ТБО «Кучино», успешно проводится дегазация территории, но свалочный газ пока только сжигают.

«Генерирующая установка превратит газ в электричество, которое можно будет использовать для работы парка. Через несколько лет на месте свалки в Балашихе появится один из лучших парков Московской области, в нем разместят санную трассу для детей и взрослых», — говорится в сообщении.

По словам министра энергетики региона Александра Самарина, энергетики рассматривают полигоны отходов как большие источники ценного сырья, которое в регионе до недавнего времени не использовалось. Вредный газ улетучивался и загрязнял атмосферу.

«С помощью высокотемпературных факельных установок свалочный газ можно обезвредить, устранить негативное воздействие мусорных полигонов на окружающую среду и таким образом нормализовать жизнь граждан на прилегающих территориях. Но в современном мире важно мыслить стратегически, внедрять еще и выработку «зеленой» электроэнергии на крупных полигонах, системно и повсеместно», — подчеркнул Самарин.

Свалочный газ на Кучинском полигоне собирается благодаря 112 скважинам, их глубина составляет более 30 метров. От скважин газ поступает на газосборные станции и оттуда под давлением идет на компрессорную станцию.

Объем собираемого и обезвреживаемого свалочного газа составляет 5 тысяч кубометров в час. Установлены две блочные теплоэлектростанции, которые будут вырабатывать «зеленую» электроэнергию. В ближайшие месяцы планируется установка и подключение еще трех БТЭС.

Дегазацию будет осуществлять австрийская инженерная компания «Экоком», прошедшая отборочный конкурс, подтвердив свой профессионализм в области энергосбережения и бережного использования ресурсов на российском рынке.

В регионе оборудование по сбору и обезвреживанию свалочного газа указанной компании установят на полигонах «Кучино» (Балашиха), «Тимохово» (Богородский городской округ), «Алексинский карьер» (Клин), «Лесная» (Серпухов) и других.