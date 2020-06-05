РИАМО - 5 июн. Росздравнадзор пресек деятельность частной клиники в центре Москвы, где выдавали медицинские заключения без осмотра врача, говорится в сообщении пресс-службы управления Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Ведомство провело административное расследование в отношении данной клиники.

«Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области в рамках административного расследования изъяли документы, печати и электронные носители», — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре напомнили, что регулярное прохождение медицинских осмотров позволяет своевременно выявлять и начинать лечение различных заболеваний, а также не допускать к работе граждан с различными противопоказаниями, включая такие общественно опасные заболевания как туберкулез.