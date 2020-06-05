РИАМО - 5 июн. Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области проинспектировали в пятницу ход рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Аннино» в Рузском городскому округе, работы будут завершены досрочно уже в июне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полигон «Аннино» был закрыт в декабре 2016 года. В процессе рекультивации полигона выяснилось, что отходы складировались на двух соседних земельных участках общей площадью 2,5 гектара. Правительство Московской области приняло решение выкупить эти участки и передать округу для их восстановления.

«Подрядчик со своей задачей справляется хорошо. Работы на полигоне ведутся с опережением графика на шесть месяцев», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

На данный момент полностью завершены земляные работы, обустроена система сбора фильтрата, возведена габионная подпорная стена. Также завершены работы по устройству защитного экрана из геосинтетических материалов.

В данный момент проводятся работы по устройству плодородного слоя грунта, идет посев газонных трав, а также завершается устройство скважины для посевной дегазации.

Полигон «Аннино» расположен на площади в 5 гектаров. Рекультивация позволит улучшить условия жизни более 62 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселениях. Работы будут завершены досрочно уже в июне нынешнего года.