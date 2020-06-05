РИАМО - 5 июн. Госжилинспекция Московской области определила самые редкие категории заявок в Единую диспетчерскую службу региона, с этого года необычные возможности ЕДС использовали жители всех городских округов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госжилинспекция контролирует в Центре управления регионом (ЦУР) исполнение заявок по 149 категориям. Примерно половина обращений приходится на традиционные жалобы — ненадлежащая уборка подъездов, дезинфекция подъездов и мест общего пользования многоквартирных домов, нарушение внутренней отделки стен, потолков подъездов, а также неисправное освещение подъездах.

«Уникальные обращения поступили в трех категориях. Среди них — смена стальных труб отопления на полипропиленовые, проверка выполнения ТУ и выдача справки на выполнение работ, смена отдельных участков наружной электропроводки», — говорится в сообщении.

По две заявки пришли в пяти категориях. Заменить вводный кран просили в Люберцах и Богородском. Из последнего городского округа поступили и обе заявки в категории «Смена групповых щитков».

Жители Богородского и Одинцовского округов заявили о необходимости замены полотенцесушителя. Кроме того, заменить регулятор давления просили в Красногорске и Орехово-Зуевском округе, а поменять стальные трубы отопления на электросварные – в Домодедове и Подольске.

«ЕДС – это не только «книга жалоб» на недоработки управляющих организаций. Сюда удобно обращаться с любыми коммунальными нуждами. Управляющая организация обязана принять заявку в течение 24 часов, и исполнить ее в регламентный срок», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.