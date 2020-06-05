РИАМО - 5 июн. В столице приступили к строительству нового распределительного подземного вестибюля на Курском вокзале, работы идут в рамках проекта по модернизации участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская – Карачарово, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Новый вестибюль необходим для запуска будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожная» и развития МДЦ-2 «Нахабино – Подольск».

«С целью увеличения пропускных возможностей Курского вокзала, который станет промежуточной остановкой еще и на будущем МЦД-4, предусмотрено строительство двух новых островных платформ с соответствующим путевым развитием и нового распределительного подземного вестибюля», — говорится в сообщении.

Сейчас на станции Москва-Пассажирская-Курская уже начали подготовительные работы для возведения фундамента подземного вестибюля. Его встроят с двумя действующими тоннелями и сделают несколько выходов: на две новые и одну реконструируемую островные платформы, а также на улицу Казакова.

Общая площадь вестибюля составит почти 6 тысяч квадратных метров. Для удобства пассажиров в нем установят шесть лифтов и эскалаторов.