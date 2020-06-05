РИАМО - 5 июн. До конца текущего года в Подмосковье создадут реестр стоянок общего пользования, который покажет, где нужно организовать дополнительные парковочные места определенного вида для конкретного муниципального образования, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Вопрос о предотвращении организации стихийных парковок такси и машин каршеринга во дворах обсуждался в рамках рабочего совещания комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации. Мероприятие проведено по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время от жителей увеличилось количество жалоб на то, что во дворах многоквартирных домов сложно припарковать личный автомобиль из-за того, что парковочные места заняты такси и машинами каршеринга», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Замначальника областного управления ГИБДД Александр Иванов отметил, что на данный момент не существует специального дорожного знака, который бы запрещал стоянку такси, каршеринга и другого коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Поэтому вносить изменения в схемы организации дорожного движения для внутриквартальных территорий нецелесообразно.

Замглавы администрации городского округа Люберцы Родион Грошевик подчеркнул, что его ведомство совместно с представителями каршеринговых компаний изменили зоны завершения аренды, чтобы они не располагались в местах, где мешали бы жителям, и чтобы это было удобно пользователям каршеринга.

Участники совещания отметили, что одним из решений проблемы может стать ограничение расстояния между каршеринговыми авто при завершении аренды на прилегающих к МКД территориях. По их мнению, такое расстояние должно составлять минимум 70–100 метров. Григорьев добавил, что это предложение направят в адрес основных организаций каршеринга.

Комитет Мособлдумы направит в адрес органов местного самоуправления рекомендацию, чтобы они содействовали предоставлению транспортным организациям земельных участков для размещения машин.