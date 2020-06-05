РИАМО - 5 июн. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области оказывает услуги по поиску и подбору иностранных партнеров для всех желающих предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также предпринимателям помогают в проведении переговоров, экспертизы экспортного контракта и оказывают всю необходимую поддержку в урегулировании логистических и таможенных вопросов.

«Поиск иностранных партнеров проводится комплексно: привлекаются иностранные отраслевые ассоциации и союзы, предпринимательские объединения и государственные организации, торгово-промышленные палаты и торговые представительства России за рубежом», - отметила министр инвестиций промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она привела в пример компанию MobiTruck by EdaNaKolesah.com, производящую «дезинфекционные коридоры», которой помогли найти новых партнеров. В результате было заключено агентское соглашение на продажу продукции в Великобритании и странах Европы.

Узнать подробную информацию о мерах поддержки можно на Инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru или по телефону 0150.