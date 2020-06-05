РИАМО - 5 июн. В Подмосковье могут перенести выдачу летних и осенних путевок на санаторно-курортное лечение на первый квартал 2021 года из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В текущем году в регионе закупили более 11 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение стоимостью почти 256 миллионов рублей. Путевки предоставляются отдельным категориям граждан в рамках государственной соцпомощи. С начала года путевки предоставлены 58 гражданам.

«В связи с введением в Московской области режима повышенной готовности, а также режима самоизоляции, гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, министерством социального развития приостановлена выдача путевок на санаторно-курортное лечение до 31 мая 2020 года», — сказал член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков.

В соответствии с действующим законодательством путевки на лечение выдаются гражданам за 18 дней до заезда в санаторий, а детям-инвалидам — за 21 день.

«В настоящее время медицинские учреждения Подмосковья закрыты для профилактического приема граждан. Санаторно-курортные карты не оформляются, поэтому заезды в организации с 29 марта по 25 июня 2020 года приостановлены», — отметил Аксаков.

По словам депутата, порядка 3 тысяч путевок требуют переноса на более поздний период.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора при неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, отдыхающих необходимо размещать одноместно. Из-за того, что санатории имеют ограниченное количество мест, перенести лечение на осень не получится.

«Профильным министерством подготовлено письмо в Минтруд России о рассмотрении переноса выдачи путевок на первый квартал 2021 года с возможностью оплаты услуг, оказанных санаториям — исполнителям государственных контрактов, а также услуг по перевозке граждан к месту лечения и обратно в 2021 году за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в 2020 году», — резюмировал Аксаков.