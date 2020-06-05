РИАМО - 5 июн. Подрядчик начал работы по строительству компенсационного дома для дольщиков трех проблемных жилых комплексов в поселении Рязановское в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«ООО «СКР», с которым в мае 2020 года КП «Управление гражданского строительства» был подписан соответствующий договор, приступило к работам подготовительного цикла в соответствии со стройгенпланом», - сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она рассказала, что сейчас подрядчик ведет строительство временной подъездной дороги, устанавливает бытовой городок и огораживает стройплощадку. Основные работы начнутся сразу, как получат разрешение на строительство.

Компенсационный жилой дом построят для жителей Москвы, которые приобрели квартиры в трех проблемных объектах, чьи застройщики не исполнили свои обязательства по передаче квартир дольщиками.

В результате мошеннических действий обманутыми остались 545 семей. Затраты на строительство компенсационного дома для дольщиков трех объектов включены в адресную инвестиционную программу Москвы.