РИАМО - 5 июн. Во Всемирный день охраны окружающей среды Фонд рационального природопользования объявляет о начале программы по утилизации отработавшего медицинского оборудования, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.



Фонд бесплатно проводит необходимые экспертизы оборудования, вывозит и перерабатывает технику, предоставляя полный пакет документов.



«Возможность безвозмездной утилизации медоборудования особенно актуальна для учреждений здравоохранения в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Она позволит освободить помещения от отслужившего оборудования, снизить трудозатраты на организацию тендерных процедур, а также сэкономить средства медучреждений для оперативных задач. Однако самым важным является то, что медицинские приборы будут переработаны и не нанесут экологического вреда. Это еще один шаг на пути сохранения природы», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Больницы и другие лечебно-профилактические учреждения могут бесплатно сдать на утилизацию все виды медицинского оборудования в рамках программы «Школа утилизации: электроника». Программа проходит уже пять лет. За это время фонд собрал и переработал более 4 тысячи тонн электронных отходов.



«За полгода тестового периода медучреждения сдали на переработку более 80 тонн оборудования. Лидерами 2019 года среди учреждений здравоохранения стали Коломенская центральная районная больница, Красногорская городская больница № 2, а также Поликлиника № 5 Мытищинской городской клинической больницы», — отметила исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

По запросам медицинских учреждений во второй половине прошлого года в рамках пилотного этапа программу адаптировали для сферы здравоохранения. Идею поддержали в министерстве имущественных отношений и министерстве здравоохранения Московской области.