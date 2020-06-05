РИАМО - 5 июн. Российский актер Алексей Панин рассказал о том, какую роль народный артист России Михаил Кокшенов сыграл в его актерской судьбе.

Кокшенов скончался в пятницу в возрасте 83-х лет. Он известен по ролям в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Также он снимался в киножурнале «Ералаш» и многих сериалах.

«Я не хочу говорить дежурных фраз. У меня с Михаилом Михайловичем был связан определенный этап жизни. Я тогда только начал сниматься в кино и становиться узнаваемым человеком. И он позвал меня в картину, которую снимал. С тех пор мы стали с ним тесно общаться», — сказал Панин в интервью Nation News.

По его словам, в то время он был в «классной тусовке».

«Это была очень классная тусовка: Панкратов-Черный, покойная Наталья Крачковская. Это было такой домашней радостью. <…> Мы дурачились, снимали кино. Для меня это такая приятная юность», — отметил актер.