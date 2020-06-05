РИАМО - 5 июн. Жителям Подмосковья следует быть внимательными при использовании газовых приборов в быту и соблюдать правила безопасности, граждан предупредили, что не следует самостоятельно производить ремонт и переустановку газовых приборов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Не храните в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Не используйте помещения для сна и отдыха, где установлены газовые приборы. Не разрешайте пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролирующим свои действия», – отмечается в материале.

Не рекомендуется отключать автоматику безопасности и регулирования. Запрещено пользоваться газом при неисправных автоматике, газовых приборах, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении запаха газа.

В случае появления запаха газа в помещении или на улице нужно незамедлительно сообщить об этом по телефону 104 и 112. Необходимо проветрить помещение до приезда аварийной бригады, не зажигать огонь, не включать и не выключать электрическое освещение, не пользоваться электрическими приборами и электрозвонками.

Каждый собственник газового оборудования обязан иметь договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. Чтобы заключить договор с «Мособлгазом», необходимо подать заявку через личный кабинет клиента либо обратиться на бесплатную горячую линию: 8(800)200-24-09.