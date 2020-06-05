РИАМО - 5 июн. В министерстве энергетики Московской области расширяют количество электрозарядных станций для зарядки экологичного транспорта, на данный момент в регионе функционируют более 170 электрозаправок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта» в Московской области планируется установить еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Жителей Подмосковья опросили в рамках проекта о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов. По результатам опроса сформировался список, состоящий из 40 адресов в 21 округе, где установят зарядные станции.

Среди городов, где собираются установить станции для зарядки электротранспорта: Балашиха, Дмитров, Дзержинский, Можайск, Подольск, Люберцы, Клин, Лобня, Солнечногорск, Красногорск, Истра, Одинцово, Краснознаменск, Электросталь, Коломна, Ступино, Егорьевск, Раменское, Сергиев Посад, Химки, Щелково.

Зарядную инфраструктуру экотранспорта в Подмосковье расширяют поэтапно. Постоянно совершенствуются технические решения для удобства эксплуатации станций. Рост числа электрозарядных станций напрямую связан с растущим спросом потребителей. Установка таких станций - важный шаг к популяризации экологически чистого транспорта.

Важным направлением являются возобновляемые источники энергии. Генерирующие установки на основе возобновляемых источников энергии построят минимум на восьми полигонах. Бытовые отходы послужат сырьем для получения электричества. Газ от таких отходов будет генерироваться установками на полигонах в «зеленую» электроэнергию.

«Министерство энергетики Московской области поддерживает бережное <…> отношение к <…> энергетическим ресурсам планеты. По статистике, органические отходы составляют 35-50% от общего объема ТКО. <…> Подобные установки появятся в регионе впервые, это даст возможность не только получать «зеленое электричество», но и позволит улучшить экологическую обстановку в регионе», - заключил Самарин.

В пятницу в России празднуется День эколога. Праздник учрежден указом президента РФ Владимира Путина по инициативе комитета по экологии Государственной думы РФ. В этот же день проходит еще один праздник - Всемирный день охраны окружающей среды, утвержденный ООН.