РИАМО - 6 июн. Одиннадцатую масштабную дезинфекцию всех столичных дорог, а также общественных пространств проведут в субботу, планируется обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей мегаполиса.

В данных работах задействуют около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства, 4,5 тысячи единиц техники и порядка 10 тысяч различных распылителей.

«Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

При проведении работ особое внимание будет уделено дезинфекции территорий медучреждений, а также площадок перед входом в метрополитен, зданий входных групп станций подземки, ТПУ и остановок городского общественного транспорта.

Заммэра отметил, что все работники, задействованные в дезинфекции, строго соблюдают правила санитарной безопасности — они используют защитную одежду, резиновую обувь, перчатки, очки и респираторы.

Он подчеркнул, что в данных работах применяются только те препараты, которые были рекомендованы Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

5 ИЮНЯ

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- Торговые центры в Подмосковье откроют в случае снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе. На сегодняшний день индекс репродукции распространения коронавируса в Подмосковье колеблется.

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- Оказание плановой медпомощи возобновят с 8 июня в Подмосковье. В поликлиниках начинается прием узкопрофильных специалистов для выдачи направлений на плановую госпитализацию.

- Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений. В столице намерены постепенно открывать все отрасли экономики.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 726 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 762 заболевших. В Москве - 1 855.

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