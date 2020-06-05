РИАМО - 5 июн. В Лаврушинском переулке Москвы проведут работы по реставрации палат XVIII века, после завершения работ там собираются разместить офисы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

Комплексные работы по сохранению согласовало Мосгорнаследие. После завершения реставрации здесь планируют разместить офисы.

«Возвращение исторического облика старинным палатам в Лаврушинском переулке – очень непростая задача. В настоящий момент полностью утрачена штукатурная отделка фасадов, отсутствует декор, вставлены пластиковые стеклопакеты. Несмотря на это, палаты сохранили свою историческую ценность и самобытность. Например, в помещении цокольного этажа находится сомкнутый свод с распалубками, а на кладке из кирпича можно найти клейма «НК» и «BI», датируемые 1750 и 1760 годами», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Рабочие повысят уровень земли в приямке, проведут вычинку белокаменного цоколя и кирпичной кладки стен, обработают поверхности антисептическим составом, заменят современные окна на окна с расстекловкой, выполненной как в XIX веке, а также оштукатурят и покрасят фасады, приведут в порядок крышу.

Помимо этого, реставраторы раскроют заложенный ранее исторический дверной проем.