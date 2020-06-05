РИАМО - 5 июн. Москомархитектура одобрила проект остановочного пункта Печатники на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), станция будет иметь выразительный архитектурный облик и отвечать современным тенденциям в дизайне, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Общая площадь остановочного комплекса составит порядка 6 тысяч квадратных метров.

«На остановочном пункте разместят две платформы с навесами на всю длину, выполненными в стилистике МЦД, современный пассажирский павильон и крытые наземные галереи до станции метро «Печатники» и БКЛ. Работы планируют завершить в 2020 году», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Основным приемом при оформлении фасадов является строгость и простота линий. В оформлении активно используется витражное остекление и алюминиевые панели.

Внутри трехэтажного пассажирского павильона поставят вестибюль с турникетами, кассовый зал, комнаты отдыха для персонала и технические помещения. Фасады облицуют алюминиевыми панелями и плитами из гранита.

Жители районов Печатники, Текстильщики и Люблино смогут строить новые альтернативные маршруты, позволяющие существенно экономить время в пути.

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