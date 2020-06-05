РИАМО - 5 июн. В городском округе Ступино началась подготовка к рекультивации закрытого мусорного полигона «Вальцово», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Полигон закрыли в 2014 году, за время работы здесь накоплено 816 тысяч тонн отходов. Общая площадь рекультивации по проекту составляет 12,2 гектара. Муниципальный контракт на производство работ заключили 2 июня с АО «МСУ-1».

«Подрядчик должен провести работы по формированию тела полигона, строительству системы сбора фильтрата, а также организовать систему дегазации из 48 скважин», — говорится в сообщении.

Поверхность полигона перекроют несколькими слоями: выравнивающим, дренажным, рекультивационным и гидроизоляционным. Также будет возведена подпорная стена из габионов.

На последнем этапе рабочие высадят на рекультивированных участках многолетние растения.

Проект предусматривает установку на границах санитарно-защитной зоны полигона экологических постов контроля качества атмосферного воздуха с передачей данных на геопортал Подмосковья.

В настоящее время подрядная организация выводит на объект спецтехнику и рабочих. Рекультивацию планируют завершить в ноябре 2021 года.