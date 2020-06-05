РИАМО - 5 июл. Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» в этом году отмечает юбилей, она была учреждена комитетами Совета Федерации РФ в 2010 году, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Основной целью программы является поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, которые представляют собой природную, культурную и историческую ценность для России. Им придают статус охраняемых природных объектов и формируют единый национальный реестр старовозрастных деревьев страны.

«За время существования программы на ее сайт из 76 субъектов РФ было получено около 900 заявок с представленными деревьями для включения их в национальный реестр», — отмечается в сообщении.

Таким образом, 216 деревьев получили статус «дерево — памятник живой природы», а в 40 субъектах провели торжественные открытия деревьев — памятников живой природы с участием официальных лиц российских регионов.

Чтобы дерево, произрастающее в регионе, стало утвержденным памятником живой природы всероссийского значения, необходимо направить заявку на электронный адрес info@rosdrevo.ru.

При этом дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события, предания или легенды. Оно может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в знаковом месте города, поселка или местности, являясь его украшением.

Программа дает мощный импульс к изучению природы, истории и традиций родного края и страны в целом.

В 2017 году в рамках данной программы Россия присоединилась к международному конкурсу «Европейское дерево года». В стране начал проводиться национальный отборочный этап-конкурс «Российское дерево года».

Экспертная комиссия ежегодно отбирает из национального реестра для участия в конкурсе 12 деревьев, претендующих на статус главного дерева страны. Победитель определяется общенародным голосованием на сайте и номинируется от России для участия в европейском конкурсе.

В 2017-2018 годах в рамках программы был проведен всероссийский фотоконкурс «Деревья — памятники живой природы. На конкурс поступило около 300 фотографий деревьев имеющих всероссийский статус. Лучшие фотоработы вошли в подарочное издание – фотоальбом «Уникальные деревья России», который содержит не только фотографии, но и яркое описание деревьев – памятников живой природы.