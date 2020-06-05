РИАМО - 5 июн. Для стабильной работы системы наружного освещения музея-усадьбы «Архангельское» в городском округе Красногорск специалисты заменят четыре астрономических реле, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Замминистра благоустройства региона Александр Парий в пятницу провел выездное совещание по вопросу работы системы наружного освещения в усадьбе.

«На совещании отметили неудовлетворительную работу системы наружного освещения на территории усадьбы, с периодическими включениями и отключениями. Как выяснилось, для ее стабильной работы требуется замена и настройка астрономических реле», — говорится в сообщении.

В рамках гарантийных обязательств принято решение провести замену четырех астрономических реле у системы наружного освещения. Кроме того, ГУП МО «Электросеть» рекомендовали заключить с Красногорскими электрическими сетями договор на оказание услуг по обслуживанию систем освещения усадьбы.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин напомнил, что в прошлом году ко дню празднования 100-летия с даты основания музея были проведены работы по реконструкции систем наружного освещения: установлено 350 опор и светильников протяженностью 15,9 километра.

Системы наружного освещения на территории музея протяженностью 32 километра закреплены на праве хозяйственного ведения за ГУП МО «Электросеть».