РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске утонул молодой человек в реке Моча вблизи деревень Жданово и Докукино, его тело нашли водолазы, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу Подольский пожарно-спасательный гарнизон совместно с водолазной службой «Центроспаса» МЧС России и поисково-спасательным отрядом №24 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» искал погибшего молодого человека в реке Моча вблизи деревень Жданово и Докукино в Подольске. Работа была осложнена сильным течением и водоворотом. Спустя полтора часа работ, спасателями «Центроспаса» МЧС России тело было обнаружено. В настоящее время проводится проверка по обстоятельствам гибели молодого человека», - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся сложной гидрометеорологической обстановкой на водоемах Подольска категорически запрещается выходить на плавательных средствах всех видов, в том числе самодельных, а также входить в воду. В настоящее время произошло изменение скорости течения, объемов водоемов, рельефов дна на всех водоемах.

Жителей убедительно просят соблюдать правила безопасности и поведения на водах. Нарушение правил безопасности может привести и приводит к человеческим жертвам.