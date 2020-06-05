РИАМО - 5 июн. Московский Музей космонавтики и социальная сеть «ВКонтакте» 8 июня отметят 35-летие легендарной экспедиции на станцию «Салют-7», зрителей ждут документальный и художественный фильмы, а также прямые эфиры с космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Станция «Салют-7» перестала подавать сигналы на Землю 11 февраля 1985 года. Связь была прервана, после чего станция перешла в неуправляемый полет. Она могла упасть на территорию другого государства, поэтому ее нужно было срочно спасать.

«Зрители увидят в прямом эфире на странице московского Музея космонавтики «ВКонтакте» документальный фильм «Салют-7. История одного подвига» с уникальной хроникой событий 1985 года, а также художественный фильм «Салют-7», — говорится в сообщении.

В прямой эфир выйдут участники событий: дважды герои Советского Союза, летчики-космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.

Кроме того, музей представит специальный онлайн-проект, созданный студентами НИУ ВШЭ и отражающий хронику событий, а также тест на знание истории «Салюта-7».