РИАМО - 5 июн. Региональное информационное агентство Московской области подготовило сервис, благодаря которому можно быстро и просто узнать график отключения горячей воды на территории Подмосковья в конкретном доме, для этого нужно набрать адрес в поисковой строке.

Отключения горячей воды в регионе в этом году будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней.

Графики по поручению губернатора региона Андрея Воробьева были пересмотрены и скорректированы из-за пандемии коронавируса.

Во время профилактических и ремонтных работ проводят обследования и наладку теплового оборудования, замену неисправных элементов котельных, тепловых сетей и систем отопления. Все это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения зимой.