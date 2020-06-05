РИАМО - 5 июн. Отток мигрантов из Москвы ожидается, как только закончится режим самоизоляции и возобновится авиасообщение с другими странами, сообщил РИАМО президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«Люди понимают, что здесь ловить нечего. Можно купить билет и улететь. Люди даже готовы переплатить за билет, потому что говорят: «Мы здесь живем, платим за квартиру, за еду. Просто проедаем деньги. Лучше бы мы дома были», - сказал Коженов.

По его словам, чем быстрее откроется авиасообщение, тем больше человек улетит, так как у людей заканчиваются сбережения.

«У нас мигрантов в московской агломерации 2-2,5 миллиона, грубо говоря, кто как считает. Мы оцениваем, что от 30% до 50% сидят без работы. Реально, я думаю, даже больше. Это огромная проблема. С работой плохо», - добавил Коженов.

Он отметил, что плохо обстоят дела и с жильем. Из-за отсутствия работы людям нечем платить за жилье, и они уплотняются, то есть они могли жить в квартире вчетвером, а потом две квартиры объединились, и теперь вместе проживают уже восемь человек. Некоторые мигранты живут в долг, так как до этого платили исправно, и владельцы квартиры не просят их съехать.

Коженов добавил, что некоторых мигрантов выгоняют на улицу. Еще те, у кого дела совсем плохи, обращаются в посольство своей страны.